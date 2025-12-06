مدیر حج و زیارت استان قزوین اعلام کرد: ثبت‌نام قطعی حج ۱۴۰۵ از فردا ساعت ۱۰ صبح از طریق سامانه «مای.ir» آغاز می‌شود و زائران واجد شرایط می‌توانند مراحل نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سلیمی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: زائرانی که در پیش‌ثبت‌نام شرکت کرده و مبلغ اولیه ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرده‌اند، از فردا می‌توانند کاروان خود را انتخاب کنند.

وی افزود: پس از انتخاب کاروان، زائران ۴۸ ساعت فرصت دارند تا اصل مدارک را به دفاتر زیارتی تحویل دهند.

مدیر حج و زیارت استان ادامه داد: کسانی که موفق به ثبت‌نام در روزهای نخست نشوند، روز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ صبح می‌توانند با مراجعه به سامانه، مراحل ثبت‌نام را انجام دهند.

وی درباره هزینه تشرف گفت: هزینه سفر حج امسال حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیون تومان است که بخشی از آن در مرحله پیش‌ثبت‌نام پرداخت شده و مابقی باید در ادامه واریز شود.

سلیمی با اشاره به سهمیه استان افزود: سهمیه زائران استان قزوین نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از ۹۵ نفر به ۱۲۰۰ نفر رسیده است. اولویت با کسانی است که در پیش‌ثبت‌نام شرکت کرده‌اند، اما حدود ۱۹۰ نفر ظرفیت برای ثبت‌نام جدید نیز وجود دارد.

مدیر حج و زیارت استان درباره بیمه و خدمات درمانی زائران گفت: قرارداد بیمه هنوز ابلاغ نشده است، اما طبق روال هر سال، مرکز هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مدینه مستقر خواهد بود و خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه می‌دهد.