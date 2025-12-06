هفته ششم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با پیروزی سایپا مقابل سپاهان و ثبت یک تساوی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم سی‌و‌هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری پنج دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در حساس‌ترین بازی هفته و جدال تیم‌های بدون باخت لیگ، سایپا تهران که نیمه نخست را به سپاهان اصفهان واگذار کرده بود، در نهایت موفق شد با اختلاف یک گل و نتیجه ۲۶-۲۵ از سد میزبان سخت‌کوش خود عبور کند. نارنجی‌پوشان با این برد، روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کردند و با ۱۲ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماندند. این شکست، نخستین باخت سپاهان در لیگ امسال بود.

پُرگل‌ترین دیدار هفته در گچساران برگزار شد؛ جایی که تیم نفت و گاز این شهر با نتیجه ۳۴-۲۷ مغلوب مس کرمان شد. نفت و گاز با این باخت، ششمین شکست پیاپی خود را تجربه کرد و بدون امتیاز در قعر جدول ماند. مس نیز با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سایپا، در رتبه دوم جدول قرار گرفت.

در دیگر دیدار هفته، نیروی زمینی سبزوار مهمان سنگ آهن بافق بود. این مسابقه نزدیک و مهیج که نیمه اول آن با یک گل برتری سنگ آهن به پایان رسیده بود، در نهایت با بازگشت نیروی زمینی و پیروزی ۲۵-۲۲ این تیم خاتمه یافت. سنگ آهن با این شکست، پس از برد هفته گذشته دوباره به مسیر ناکامی بازگشت و نیروی زمینی نیز با کسب دو امتیاز این دیدار، ۶ امتیازی شد و وضعیت خود در جدول را بهبود بخشید.

در اراک، هپکو میزبان استقلال کازرون بود. این مسابقه نزدیک در نهایت با نتیجه ۲۴-۲۴ مساوی به پایان رسید تا اولین تساوی لیگ سی‌و‌هشتم ثبت شود. استقلال با این تساوی ۹ امتیازی شد و همچنان در کورس بالای جدول باقی ماند.

در آخرین دیدار هفته نیز سپاهان نوین در اصفهان میزبان پرواز هوانیروز بود. این دیدار پایاپای در دقایق پایانی با نتیجه ۲۶-۲۴ به سود سپاهان نوین پایان یافت تا این تیم دومین پیروزی خود در این فصل را جشن بگیرد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر هندبال:

فولاد مبارکه سپاهان ۲۵-۲۶ سایپا تهران

نفت و گاز گچساران ۲۷-۳۴ مس کرمان

هپکو اراک ۲۴-۲۴ استقلال کازرون

سنگ آهن بافق ۲۲-۲۵ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۶-۲۴ پرواز هوانیروز

در پایان هفته ششم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۱۰ امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد. استقلال کازرون و سپاهان نیز به ترتیب با ۹ و ۸ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. نیروی زمینی سبزوار با ۶ امتیاز پنجم است و سپاهان نوین، فرازبام خاییز دهدشت و پرواز هوانیروز هر کدام با ۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های ششم تا هشتم قرار گرفته‌اند. سنگ آهن بافق با ۲ امتیاز و هپکو اراک با یک امتیاز نهم و دهم هستند و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در انتهای جدول جای دارد.