فرماندار دشت آزادگان گفت: تربیت نسلی مومن و مقاوم در تاریخ غرور آفرین ایران اسلامی از برکات عظیم مادران شهدا است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم موسوی در آیین تجلیل از مادران شهدای شهرستان دشت آزادگان که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد با اشاره به ضرورت پاسداشت جایگاه مادران شهدا خاطر نشان کرد: مادران شهدا نماد ایثار و ایستادگی هستند.
وی از جانفشانیهای حضرتام البنین (س) به عنوان الگوی برجسته مادران شهدا نام برد و افزود: مادران شهدا مانند حضرتام البنین (س) فرزندان خود را در مسیر مقاومت، حفظ عزت و دفاع از وطن اسلامی تربیت کردهاند.
فرماندار دشت آزادگان تاکید کرد:تبیین مقام و منزلت آنان برای نسل امروزی رسالتی خطیر است که همکاری و مشارکت همهی نهادهای فرهنگی را میطلبد.