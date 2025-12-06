به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علیرضا ماندی با اشاره پیشینه طرح گفت: موضوع احداث فرودگاه قم نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و پس از بررسی چند منطقه، نهایتاً «تعلیق» به‌عنوان محل اجرای پروژه انتخاب شد. کلنگ احداث شهر فرودگاهی قم در سال ۸۹ زده شد، اما به‌دلیل مسائل حقوقی، پروژه تا سال ۱۴۰۳ متوقف بود و خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها وارد شد.

مدیر طرح فرودگاه قم افزود: با آغاز فعالیت استاندار کنونی، احیای پروژه نخستین اولویت شد و عملیات اجرایی باند فرودگاه و طرح‌ریزی معماری ترمینال در حال انجام است. طرح نهایی ترمینال ۳۰ هزار مترمربع مساحت دارد و طراحی آن با ۲ گنبد الهام‌گرفته از حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران، قوس‌ها و هندسه معماری کویری، هویت مذهبی و فرهنگی قم را منتقل می‌کند.

ماندی با اشاره به مزیت‌های ژئوگرافیایی طرح گفت: قرارگیری در کنار مسیر‌های جاده‌ای و خطوط ریلی، امکان هاب ترکیبی مسافری و باربری و نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، فرودگاه را به ظرفیت مهم اقتصادی و ترانزیتی استان تبدیل می‌کند.