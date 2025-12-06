به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طرح ملی «جی‌نف» با رونمایی از اولین پلاک کدپستی هوشمند روستایی (QR) در بخش دودانگه ساری و برای ۴ هزار خانوار روستای سنگده آغاز شد.

این آیین در مسجد چهارده معصوم(ع) روستای سنگده و با حضور بخشی مدیرکل پست مازندران، مسئولان محلی و مردم برگزار شد. در این مراسم، پلاک نمادین شماره ۱۱۲ بر سردر مسجد نصب گردید.

مدیرکل پست مازندران در این مراسم با اشاره به کمبود تابلو در معابر استان گفت: در حوزه روستایی ۲۴ هزار و در حوزه شهری ۱۶ هزار کوچه و خیابان مازندران فاقد تابلو هستند.

وی تأکید کرد: در حوزه شهر و روستاهای دودانگه ساری باید تا پایان سال کلیه برنامه طرح ملی جی‌نف به دلیل پیش‌رو بودن سرشماری سال ۱۴۰۵ به پایان برسد.

وی افزود: بخش دودانگه ساری دارای ۵۷ روستا و نقطه تماس است که قرارداد پلاک پستی هوشمند روستایی (QR) برای ۲۲ روستای آن با ۲۱ هزار و ۳۳۰ نقطه منعقد شده و اجرای نصب پلاک‌ها از روستای سنگده به عنوان اولین روستای این بخش آغاز شده است.

این طرح ملی با هدف یکسان‌سازی و استانداردسازی کدپستی، تسهیل در خدمات‌رسانی پستی و امدادی، و ایجاد زیرساخت دقیق برای برنامه‌ریزی‌های آینده مانند سرشماری اجرا می‌شود. پس از سنگده، نصب این پلاک‌های هوشمند در سایر روستاهای دودانگه ادامه خواهد یافت.