اولین دستگاه IVL عروق قلبی بخش دولتی استان در بخش آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد با درمان موفق سه بیمار کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: دستگاه (Intravascular Lithotripsy) IVL عروق قلبی با استفاده از یک روش جدید کمک میکند رگهای قلبی که دچار انسداد شده و سخت شدهاند با استفاده از کاتترهای مخصوصی (بر پایه استفاده از امواج اولتراسونیک) رگهای قلبی را باز کند و مسیر را برای کارگزاری استنتهای داخل قلبی هموار کند.
صالحی فرد افزود: در واقع، IVL شبیه به روشی است که برای شکستن سنگهای کلیه استفاده میشود، اما در داخل عروق خونی انجام میگیرد.