به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۶۵ در شهر اهواز و در دوران جنگ تحمیلی حادثه‌ای جانسوز رخ داد که نمونه‌ای دیگر از جنایات ارتش بعثی عراق و حامیانش علیه ملت ایران بود.

رژیم بعثی عراق که در طول جنگ تحمیلی هر گاه در برابر اراده و دفاع جانانه رزمندگان اسلام مستاصل می‌شد دست به بمباران هوایی و موشکی شهر‌های کشورمان از جمله خوزستان می‌زد و در این حملات مردم بی دفاع و غیر نظامی به شهادت می‌رسیدند و یا مجروح می‌شدند.

در پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۶۵ جنگنده‌های ارتش بعثی عراق در یک اقدام جنایتکارانه ۵۲ نقطه شهر اهواز را مورد هجوم هوایی قرار اده و بمباران کرد که بر اثر آن ۱۲۰ نفر از مردم مظلوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.