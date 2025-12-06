پخش زنده
در پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۶۵ رژیم بعثی عراق در یک اقدام جنایتکارانه، ۵۲ نقطه اهواز را بمباران کرد تا سندی دیگر بر جنایاتش افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۶۵ در شهر اهواز و در دوران جنگ تحمیلی حادثهای جانسوز رخ داد که نمونهای دیگر از جنایات ارتش بعثی عراق و حامیانش علیه ملت ایران بود.
رژیم بعثی عراق که در طول جنگ تحمیلی هر گاه در برابر اراده و دفاع جانانه رزمندگان اسلام مستاصل میشد دست به بمباران هوایی و موشکی شهرهای کشورمان از جمله خوزستان میزد و در این حملات مردم بی دفاع و غیر نظامی به شهادت میرسیدند و یا مجروح میشدند.
در پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۶۵ جنگندههای ارتش بعثی عراق در یک اقدام جنایتکارانه ۵۲ نقطه شهر اهواز را مورد هجوم هوایی قرار اده و بمباران کرد که بر اثر آن ۱۲۰ نفر از مردم مظلوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.