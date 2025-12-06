معاون صنایع‌دستی مازندران گفت: با آموزش تخصصی و استانداردسازی، جایگاه جاجیم آلاشت در بازارهای جهانی تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، در نشست تخصصی شهر ملی جاجیم آلاشت بر لزوم شناسایی زنجیره ارزش این صنعت بومی تأکید کرد.

عاطفه شعبانی در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شهر ملی جاجیم آلاشت که با حضور مسئولان محلی، هنرمندان و کارآفرینان برگزار شد، گفت: برای تقویت جایگاه جاجیم آلاشت در بازارهای داخلی و جهانی، باید زنجیره ارزش آن به دقت شناسایی و آسیب‌شناسی شود.

وی محورهای اصلی این راهبرد را برشمرد و افزود: خودکفایی در تأمین مواد اولیه و ابزار تولید، استانداردسازی محصولات، طراحی بسته‌بندی مناسب و توسعه مسیرهای فروش از اولویت‌های کلیدی است.

معاون صنایع‌دستی مازندران با اشاره به تعهد اداره‌کل برای حمایت از هنرمندان، گفت: آموزش تخصصی، ارتقای کیفیت تولید و برنامه‌ریزی برای حضور فعال‌تر هنرمندان در رویدادهای ملی و بین‌المللی با جدیت پیگیری می‌شود.

شعبانی در پایان تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های منحصر به فرد آلاشت به عنوان شهر ملی جاجیم، گامی ضروری برای ایجاد برند معتبر و توسعه اقتصادی پایدار محلی است.