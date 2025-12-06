پخش زنده
امروز: -
زلزلهای به بزرگی ۴.۳ ریشتر ساعتی پیش شهرستان بام و صفی آباد را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.
براساس این گزارش، مختصات جغرافیایی این زمین لرزه ۳۶.۹۵۵ درجه عرض شمالی و ۵۸.۰۵۸ درجه طول شرقی بوده است.
هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
در پی این حادثه تیم امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدند.