به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محبان گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع در ساعت ۱۵:۲۹ امروز (شنبه، ۱۵ آذرماه)، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر شیروان بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: مرد جوان بر اثر سقوط از ارتفاع دچار آسیب شدید شده بود که متأسفانه پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی جان خود را از دست داده بود.

محبان گفت: پیکر جان‌باخته پس از دسترسی تیم امداد و نجات، با انجام عملیات فنی و ایمن‌سازی مسیر، به پایین کوه منتقل و جهت طی مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.