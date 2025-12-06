پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از وقوع حادثه سقوط یک مرد حدودا ۳۰ ساله در ارتفاعات محلی شیرکوه شهرستان شیروان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محبان گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع در ساعت ۱۵:۲۹ امروز (شنبه، ۱۵ آذرماه)، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلالاحمر شیروان بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: مرد جوان بر اثر سقوط از ارتفاع دچار آسیب شدید شده بود که متأسفانه پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.
محبان گفت: پیکر جانباخته پس از دسترسی تیم امداد و نجات، با انجام عملیات فنی و ایمنسازی مسیر، به پایین کوه منتقل و جهت طی مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.