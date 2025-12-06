

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان یک مزرعه بزرگ استخراج رمز ارز غیرمجاز در شهر شیرگاه شهرستان سوادکوه شمالی کشف و ضبط شد.

سید کاظم حسینی کارنامی با بیان اینکه ۲٠٢ دستگاه ماینر غیرمجاز در این عملیات کشف و ضبط شد، افزود: برق مصرفی این دستگاه‌های غیرمجاز، معادل مصرف برق حداقل ۷۰۰ خانوار مسکونی بوده است.





او ادامه داد: کشف مزرعه استخراج رمز ارز در سوادکوه شمالی حاصل همکاری و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران با واحد‌های عملیاتی شرکت توزیع برق استان بوده است.

حسینی کارنامی گفت: پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شده است.





مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به تأثیرات مخرب دستگاه‌های رمز ارز بر شبکه توزیع برق گفت: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر شبکه، باعث بروز اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم و صنایع می‌شود.