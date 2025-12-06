به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده شهرداری شهرکرد در همایش روز جهانی خاک بر لزوم مدیریت صحیح پسماند برای جلوگیری از آلودگی خاک و حفظ سلامت اکوسیستم تأکید کرد.

پور علاقه‌مندان با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد غذای بشر از خاک تأمین می‌شود، خواستار مشارکت شهروندان در تفکیک زباله و کاهش تولید شیرابه شد.

وی افزود: در این کارخانه، پسماند آلی به کمپوست استاندارد و پسماند غیرآلی به سوخت RDF تبدیل خواهد شد.

به گفته وی با همکاری سیمان شهرکرد برای مصرف RDF و برنامه‌ریزی برای استفاده از کمپوست، دفن مستقیم پسماند به حداقل خواهد رسید.