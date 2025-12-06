بالگرد اورژانس مازندران برای نجات جان کودک ۱۲ ساله به پرواز درآمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالگرد اورژانس مازندران امروز شنبه ۱۵ آذر برای انتقال بیمار از آمل به پرواز در آمد.
براساس این گزارش، بیمار کودک ۱۲ سالهای بود که به دلیل نیاز به اقدامات درمانی فوق تخصصی در مرکز استان، از بیمارستان شمال آمل با مراقبت کامل توسط گروه پروازی اورژانس مازندران به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری منتقل شد.