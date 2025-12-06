براساس این گزارش، بیمار کودک ۱۲ ساله‌ای بود که به دلیل نیاز به اقدامات درمانی فوق تخصصی در مرکز استان، از بیمارستان شمال آمل با مراقبت کامل توسط گروه پروازی اورژانس مازندران به بیمارستان بوعلی سینا شهرستان ساری منتقل شد.