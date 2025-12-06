به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: این المپیاد به منظور استعدادسنجی هنری و شکوفایی نسل آینده هنرمندان در سه سطح مراکز آموزشی، استانی و ملی برگزار می‌شود.

شهرام فرجی با بیان اینکه هم‌اکنون ۹۰ آموزشگاه آزاد هنری و یک باب هنرستان هنر‌های زیبا در استان در حوزه‌های مختلف هنری مشغول به فعالیت است افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این المپیاد به نشانی اینترنتی https://olympiart.ir/farakhan مراجعه کنند.

به گفته وی فرآیند برگزاری دومین المپیاد ملی هنر از اواخر آبان امسال آغاز شده است و پس از اجرای مراحل آموزشگاهی و استانی و معرفی برگزیدگان به دبیرخانه ملی، آیین پایانی این رویداد در اردیبهشت ۱۴۰۵ برپا می‌شود.