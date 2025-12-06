به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در چهارچوب هفته دوم این رقابت‌ها و از گروه الف، تیم‌های مقاومت شهرداری تبریز و نفت امیدیه در سالن شهید توانا مقابل همدیگر صف‌آرایی کردند.

در پایان این مسابقه که یک ساعت و ۱۵ دقیقه طول کشید تیم میزبان در سه دست متوالی و با نتایج ۲۵ ـ ۱۲، ۲۵ ـ ۱۲ و ۲۵ ـ ۲۰ تیم نفت امیدیه را شکست داد.

در هفته سوم این رقابت‌ها تیم مقاومت شهرداری تبریز میهمان تیم سایپا تهران خواهد بود.