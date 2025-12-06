پخش زنده
رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان ایران با پیروزی تیم مقاومت شهرداری تبریز در برابر نفت امیدیه همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در چهارچوب هفته دوم این رقابتها و از گروه الف، تیمهای مقاومت شهرداری تبریز و نفت امیدیه در سالن شهید توانا مقابل همدیگر صفآرایی کردند.
در پایان این مسابقه که یک ساعت و ۱۵ دقیقه طول کشید تیم میزبان در سه دست متوالی و با نتایج ۲۵ ـ ۱۲، ۲۵ ـ ۱۲ و ۲۵ ـ ۲۰ تیم نفت امیدیه را شکست داد.
در هفته سوم این رقابتها تیم مقاومت شهرداری تبریز میهمان تیم سایپا تهران خواهد بود.