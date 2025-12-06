پخش زنده
امروز: -
استاندار قم با اشاره به اینکه دانشجو، مبداء تحول و قلب تپنده جامعه پویا است گفت:دانشجو در دانشگاه تفکر علمی و اخلاقی را در هم میآمیزد تا مسیر پیشرفت و تعالی کشورهموار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت:دانشجو، مبداء تحول، قلب تپنده جامعه پویا و سازنده فردا و در دانشگاه، خاستگاه علم، اندیشه و نوآوری تفکر علمی و اخلاقی در هم میآمیزد تا مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار سازد.
امروزه نقش دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی کارآمد، گسترش مرزهای دانش و پیوند علم با نیازهای واقعی جامعه، نقشی حیاتی و اثرگذار بوده و حضور فعال و سازنده دانشجویان در عرصههای پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، مایهی امید به آیندهای روشنتر برای ایران اسلامی است.
استاندار قم همچنین در آستانه روز دانشجو، با حضور در دانشگاه شهاب دانش، پاسخگوی سوالات دانشجویان شد.