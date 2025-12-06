استاندار قم با اشاره به اینکه دانشجو، مبداء تحول و قلب تپنده جامعه پویا است گفت:دانشجو در دانشگاه تفکر علمی و اخلاقی را در هم می‌آمیزد تا مسیر پیشرفت و تعالی کشورهموار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت:دانشجو، مبداء تحول، قلب تپنده جامعه پویا و سازنده فردا و در دانشگاه، خاستگاه علم، اندیشه و نوآوری تفکر علمی و اخلاقی در هم می‌آمیزد تا مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار سازد.

امروزه نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی کارآمد، گسترش مرز‌های دانش و پیوند علم با نیاز‌های واقعی جامعه، نقشی حیاتی و اثرگذار بوده و حضور فعال و سازنده دانشجویان در عرصه‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، مایه‌ی امید به آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی است.

استاندار قم همچنین در آستانه روز دانشجو، با حضور در دانشگاه شهاب دانش، پاسخگوی سوالات دانشجویان شد.

بیش از نود هزار دانشجو در استان در حال تحصیل‌ هستند.