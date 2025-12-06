امروز: -
فرصتی برای شنیده شدن صدای دانشجو

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵- ۲۲:۲۵
خبرهای مرتبط

تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز

فلسفه روز دانشجو؛ از اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد تا نماد استقلال‌طلبی و استکبارستیزی

۳ ساعت بیان صریح مطالبات دانشجویی و پاسخ‌های شفاف رئیس مجلس

۱۶ آذر روز تکریم دانشجویی با احساس تعهد به توسعه ملی

دانشجو، چراغ راه فردا و پرچمدار دانایی امروز

۱۶ آذر؛ نقطه‌ای مهم در حافظه تاریخی ملت ایران

۱۶ آذر، نماد استکبار ستیزی دانشجویان

برچسب ها: روز دانشجو ، صدای دانشجو ، رهبر انقلاب
