سومین همایش و آیین تجلیل از خادمان نماز با شعار محوری نماز، اقتدار و معنویت در سپاه ناحیه شهرستان شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرکرد گفت: نماز، نه‌تنها یک واجب الهی است، بلکه پلی به سوی آرامش، اقتدار و معنویت است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی افزود: نماز، ما را به پروردگار متصل می‌کند و در بدو هر روز، ما را یادآوری می‌کند که بر مشکلات زندگی غلبه کنیم. این عمل عبادی، همچنین سبب تقویت ایمان و افزایش روحیه ما می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: ما با برگزاری این همایش، قصد داریم اثرات نماز را در اجتماع نمایان کرده و به جوانان نشان دهیم که نماز چگونه می‌تواند زندگی آنها را دگرگون کند.

در این همایش از ۱۰ نفر خادم برتر نماز سپاه ناحیه شهرستان شهرکرد تجلیل شد.