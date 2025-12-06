پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از احداث و بازسازی۳۳ پل در محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخش گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، با اجرای اقدامات نگهداری و بهسازی، ایمنی و کیفیت محورهای اصلی و شریانی چهارمحال و بختیاری بهطور چشمگیری ارتقا یافته است.
وی افزود: در این مدت ۹۷ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی لکهگیری شده و بخشهای آسیبدیده محورهای پرتردد ترمیم و ایمنسازی شدهاند، ۱۱ پل و آبروی بزرگ احداث و تعمیرات اساسی ۲۲ پل بزرگ انجام گرفته است.
به گفته ویهمچنین ۹۶ پل کوچک تعمیر شده، ۱۷۲ دستگاه تنقیه و درواسیون اجرا شده و ۱۸۴ متر دیوار حایل احداث شده است.