معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری از اجرای ۲۶۵ کیلومتر عملیات روکش آسفالت در محور‌های اصلی و شریانی استان از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امین قوامی گفت: با اجرای عملیات گسترده روکش آسفالت و مجموعه‌ای از اقدامات ایمن‌سازی، گامی مهم در ارتقاء کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد در محور‌های اصلی و شریانی برداشته شده است.

وی افزود: طی مدت یادشده ۷۵.۳ کیلومتر روکش آسفالت گرم، ۹۳ کیلومتر روکش حفاظتی و ۹۷ کیلومتر لکه‌گیری و بهسازی مسیر‌ها اجرا شده است.