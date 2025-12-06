پرواز مسیر ماهشهر به تهران امروز با بروز نقص فنی، ناچار به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه بین‌المللی اهواز شد.

نقص فنی پرواز ماهشهر به تهران و فرود اضطراری در فرودگاه اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون عملیات فرودگاه بین المللی سپهبد شهید سلیمانی اهواز گفت این پرواز پس از برخاستن از فرودگاه ماهشهر و در حین مسیر با مشکل فنی مواجه شد.

جعفر براویه افزود : خلبان به‌منظور حفظ ایمنی مسافران، تصمیم به فرود در فرودگاه بین المللی شهید سپهبد سلیمانی اهواز گرفت.

وی ادامه داد: هواپیما بدون حادثه به زمین نشست و پس از رفع نقض فنی به مسیر خود ادامه خواهد داد.