نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات روستای چناب هوراند
کوهنوردی که در ارتفاعات روستای چناب هوراند سقوط کرده بود با عملیات پنجساعته امدادگران هلالاحمر و اورژانس نجات یافت و برای درمان به اورژانس تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسلام غضنفری رئیس جعمیت هلال احمر شهرستان هوراند با اشاره به حادثه سقوط کوهنورد از ارتفاعات روستای چناب گفت:پس از اعلام مرکز کنترل و هماهنگی EOC استان آذربایجان شرقی مبنی بر سقوط یک فرد و بروز ترومای مچ پا نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات مجیدآباد و اورژانس هوراند در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این عملیات امدادرسانی با تلاش مستمر امدادگران و نجاتگران حدود ۵ ساعت به طول انجامید. تیمهای اعزامی پس از پیمایش ۵ کیلومتر مسیر کوهستانی و صعبالعبور موفق شدند به مصدوم دسترسی پیدا کنند.
غضنفری گفت:پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت مصدوم عملیات انتقال با همکاری اورژانس هوراند و مشارکت اهالی روستا انجام شد و فرد آسیبدیده برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
رئیس جمعیت هلال احمر هوراند با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای کوهستانی گفت:توصیه میشود کوهنوردان پیش از صعود، مسیر و زمانبندی برنامه را به نزدیکان اطلاع دهند تجهیزات کامل ایمنی و وسایل ارتباطی را همراه داشته باشند و از صعود انفرادی در مسیرهای پرخطر خودداری کنند.