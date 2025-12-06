ورزشکار، هنرمند و ایرانگرد اهل استان گلستان، گفت: تنوع اقلیمی و بهره مندی از طبیعت زیبا، جنگل و دریا از ویژگی‌های استان گلستان است.

طبیعت زیبا، جنگل، دریا و تنوع اقلیمی در استان گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پژمان فولادشکن از اهالی استان گلستان و مقیم کیش در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ سیمای کیش با معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری استان گلستان، گفت: دوچرخه‌ و موتورسواری و گردشگری را همیشه در برنامه زندگی قرار داده ام.

او افزود: استان گلستان، مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، گویش‌ها و رسوم مختلف است و این ویژگی، استان را به ایران کوچک تبدیل کرده است.

پژمان فولادشکن، گفت: از ترکمن‌صحرا تا جنگل‌های هیرکانی، از دشت‌های سرسبز تا ساحل و جزیره آشوراده و میانکاله، گلستان از نظر تنوع اقلیمی کم‌نظیر است و گردشگران در این استان کوه، صحرا، جنگل و دریا را کنار هم دارند.

او فصل پاییز را بهترین زمان برای سفر به گلستان معرفی کرد و افزود: رنگ‌آمیزی خارق‌العاده جنگل‌های هیرکانی در پاییز تجربه‌ای است که هیچ مسافری نباید از دست بدهد.

پژمان فولادشکن با اشاره به مناطق شاخص گردشگری، گفت: آبشار کبودوال، ارتفاعات جهان‌نما، النگ‌دره، دشت‌های اطراف علی‌آباد و مسیر‌های جنگلی متعدد از مهم‌ترین نقاط دیدنی گلستان هستند و در ارتفاعات جهان‌نما حتی سه استان سمنان، مازندران و گلستان و بخشی از دریای خزر قابل مشاهده است.

او گفت: غذا‌های محلی ترکمن‌ و شیرینی‌هایی مانند برک و بشمه از سوغاتی‌های اصلی هستند و نان خرمایی گرگان و حلوا سیاه رامیان نیز در بین مسافران بسیار محبوب است.

فولادشکن، گفت: گلستان برای هر مسافری شگفتی تازه‌ای دارد و امیدوارم بتوانم تصاویر زیبای استان را برای پخش در سیمای کیش آماده کنم.