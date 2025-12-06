امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نکاتی طلایی برای در امان ماندن از آسیب‌های آلودگی هوا

#باخبرنگار
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵- ۲۳:۵۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
خبرهای مرتبط

هشدار آلودگی-سطح زرد شماره ۵ استان مرکزی

هشدار آلودگی هوا نارنجی شد

کیفیت هوای شهر‌های صنعتی در وضع ناسالم

برچسب ها: آلودگی هوا ، رعایت نکات بهداشتی ، بیماری های تنفسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 