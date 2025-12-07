مخفی شدن ادارات پشت کمبود بودجه
بهانه کمبود منابع مالی برای اجرای طرحها قابل قبول نیست و ادارات حق ندارند پشت کمبود بودجه پنهان شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: بهانه کمبود منابع مالی دیگر قابل قبول نیست و همه دستگاهها موظف هستند بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهند.
علی اصغر باقرزاده با اشاره به گستردگی طرحهای در دست اجرا در شهرستان گفت: منابع مالی محدود است، اما اگر همه پای کار باشند مشکلات رفع میشود
او ادامه داد: برخی افراد همیشه نقش منتقد را بازی میکنند، اما اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است و نباید آنها را نادیده گرفت.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله نخست بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهرستان به اتمام رسیده است و مرحله دوم با هزینه اولیه ۱۸۰۰ میلیارد تومان تا راه اندازی به حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
باقرزاده با بیان اینکه ساختمان هلال احمر بابلسر نیز یکی از طرحهای ملی و شاخص کشوری است، افزود: این مجموعه بزرگ که در ۹ طبقه ساخته شده و شامل بخشهای درمانی، آموزشی، امدادی، اداری و فرهنگی است تا تابستان آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
او ساخت کمربندی شرقی بابلسر را نیز جزو مطالبات چندینساله مردم دانست و گفت: استاندار مازندران قول داد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای شروع این طرح اختصاص پیدا کند
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار ادامه داد: فاضلاب از چالشهای مهم بابلسر است و بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است
باقرزاده به تحویل زمین و انتخاب پیمانکار برای ایجاد مرکز دیالیز بهنمیر، مرکز بهداشت میرزاده اشاره کرد و گفت: مرکز بهداشت باید تا پایان تابستان و مرکز ناباروری در بیمارستان حضرت زینب (س) هفته آینده افتتاح خواهد شد.
او درباره طرحهای عمرانی روستایی نیز گفت: طرح هادی در ۸۰ درصد روستاها اجرا و امسال نیز ۷۰ میلیارد تومان برای راههای روستایی جذب شده است
باقرزاده ادامه داد: طرح جاده لاریم و بهمنیر و همچنین جاده ساحلی بهنمیر با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان در مناقصه قرار دارد و ادامه مسیر جاده نیز در آستانه اجراست.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار از ساخت دو پارک بزرگ روستایی و اولین پارک بانوان روستایی در کاله خبر داد و گفت: در بخش آموزش و پرورش نیز مدرسه ۱۲ کلاسه و بزرگترین اردوگاه دانشآموزی منطقه در حال تکمیل است.
وی افزود: سه طرح بزرگ ورزشی از جمله زمین تنیس و سالنهای ورزشی رزمی تا پایان سال تکمیل میشود
باقرزاده با اشاره به برخی گلایهها از عملکرد دستگاهها، گفت: هیچ ادارهای حق ندارد بگوید، چون بودجه نیست، کاری انجام نمیدهیم.