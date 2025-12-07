

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، علیرضا خامسیان روز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر عدالت آموزشی را یکی از راهبرد‌های جدی دولت دانست و گفت: در بخش آموزش‌وپرورش مناطق روستایی نارسایی‌هایی وجود دارد و دولت برای رفع این تبعیض‌ها عزم جدی دارد.

او با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه جزیره‌ای افزود: توسعه نیازمند مدیریت ملی و نگاه کلان است و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم بدون همکاری همه ارکان حاکمیت ممکن نیست.





معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فشار‌های بین المللی سال‌های اخیر بر کشور گفت: اصلاحات ساختاری دولت با پیوست معیشتی با تکیه بر دانش داخلی و توان جوانان دنبال می‌شود تا کوچک‌ترین آسیبی به سفره مردم وارد نشود.

علیرضا خامسیان افزود: پیشرفت زمانی محقق می‌شود که اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود و میدان برای نخبگان باز باشد

او ادامه داد: حکمرانی باید بر پایه دانشگاه و تخصص استوار باشد و رئیس‌جمهور و معاون اول نیز بر این نگاه تأکید ویژه دارند.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه استان مازندران در جنگ ۱۲ روزه توانست نگرانی درباره تأمین برخی اقلام اساسی را برطرف کند، گفت: مدیریت راهبردی مدیران ارشد استان موجب شد چالش‌های اولیه به‌سرعت کنترل شود و باید از این مهمان‌نوازی و تدبیر قدردانی کرد.

خامسیان به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: این استان فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی دارد و دولت آماده هرگونه همکاری در زمینه تقویت گردشگری و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های آن است.