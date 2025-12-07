رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تلفنی گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس بیانیه‌ای که در حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی اداره ارتباطات ریاست جمهوری منتشر شد، روابط دوجانبه بین ترکیه و ونزوئلا و همچنین مسائل منطقه‌ای در این گفت‌و‌گو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اردوغان به رئیس جمهور ونزوئلا، مادورو، گفت که آنها از نزدیک تحولات منطقه خود را دنبال می‌کنند و ترکیه معتقد است که مشکلات را می‌توان از طریق گفت‌و‌گو حل کرد، موضعی که آنها در هر تریبونی ابراز کرده‌اند.

اردوغان تاکید کرد: باز نگه داشتن کانال‌های گفت‌و‌گو بین ایالات متحده و ونزوئلا مهم است و آنها امیدوارند که تنش‌ها هر چه سریعتر کاهش یابد.