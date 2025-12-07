به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، ۱۰ اثر از سازمان اوج به بخش‌های مختلف این دوره راه یافتند.

«نارکیس»، «خاک‌های زخمی»، «مٌک»، «صغری رئیس»، «آشیان»، «عبای سوخته»، «من تروریست نیستم»، «اشغال جزایر»، «کوچه دوست» و «نام جاوید وطن» ۱۰ مستند از سازمان اوج است که در این دوره رونمایی می‌شوند.

«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات احمدی روایتی از بیم و امید‌های زندگی دختری نابینا است که در بخش بلند جشنواره حضور دارد و در خانه مستند تولید شده است.

«خاک‌های زخمی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی در خانه مستند به تولید رسیده و درباره اثرات بمب‌های مخرب و سمی در جنگ‌های غرب آسیا است که در بخش‌های نیمه بلند و آوینی جشنواره حقیقت برای نخستین بار به نمایش گذاشته می‌شود.

«مُک» به کارگردانی نازنین‌زهرا رفیعی و تهیه‌کنندگی محمدصادق اسماعیلی در بخش کوتاه جشنواره پذیرفته شده است. این مستند روایتی از یک زن در منطقه‌ای از جنوب کرمان است که برای اثبات بی‌گناهی شوهرش که به خاطر مواد مخدر محکوم به اعدام شده، تلاش می‌کند.

«صغری رئیس» داستان زندگی پیرزنی روستایی را روایت می‌کند که قریب به یک قرن سن دارد، تنها زندگی می‌کند و با فعالیت‌های خاص روزمره‌اش، جهان خویش را معنا می‌بخشد. این اثر به ۲ بخش دانشجویی و بخش کوتاه جشنواره حقیقت راه یافته است. کارگردانی «صغری رئیس» را سیدصادق کاظمی و تهیه‌کنندگی آن را محمدجواد امیرانی بر عهده دارد. این اثر نیز در خانه مستند تولید شده است.

«آشیان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدجمال عودسیمین تولید شده در اومافیلم، روایتی از امام جماعت یک مسجد در مناطق محروم جنوب کشور و اقدامات ویژه او در فرهنگسازی این محدوده است که در بخش آوینی برای نخستین‌بار به نمایش در می‌آید.

«عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه‌کنندگی اباذر صالحیان روایتی است از زندگی سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی و مناقشاتی که ایشان از آستانه انقلاب تا زمان شهادت با جریان‌ها و چهره‌های سیاسی داشته‌اند. این اثر در بخش آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» پذیرفته شده است.

«من تروریست نیستم» روایت خاص و جستجوگرایانه از مسیرپرچالش توسعه استان سیستان و بلوچستان است. این اثر به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، تهیه شده در خانه مستند، به بخش آوینی جشنواره حقیقت راه یافت.

«اشغال جزایر» داستان ایران و حق مالکیت بر آب‌ها و جزایر خلیج فارس است. کارگردانی این اثر را داوود مرادیان و تهیه‌کنندگی آن را مصطفی شوقی برعهده دارد. این اثر که در بخش آوینی و بخش ایران جشنواره حقیقت پذیرفته شده، تولید خانه مستند است.

مستند «کوچه دوست» در بخش ایران جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد. این اثر روایت سه دختر نوجوان در یک کوچه است که بعد از ایام جنگ ۱۲ روزه در تهران، سعی در دلگرمی دادن به یکدیگر و بازسازی خانه‌هایشان دارند. کارگردانی «کوچه دوست» را حمیدرضا حیدری و تهیه‌کنندگی آن را سیدمحمدرضا تجلی بر عهده دارد.

مستند «نام جاوید وطن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین همایونفر به تلاش‌های سیدعلی میرفتاح، هنرمند نقاش در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی می‌پردازد و در بخش ایران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته می‌شود.

مستند‌های سوره و نهضت در «سینماحقیقت»

پنج مستند از محصولات مرکز مستند سوره و دو مستند از تولیدات مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، در بخش‌های مختلف نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارند.

مستند‌های «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی و «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه‌کنندگی احسان مشکور و کیومرث کرده از محصولات مرکز مستند سوره به بخش مستند‌های بلند مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه پیدا کردند. «رویای ناتمام»، مستندی ۹۰ دقیقه‌ای درباره تیم ملی فوتبال بانوان است.

همچنین مستند «عزیززاده» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید شاهمرادی و از محصولات مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، در بخش مستند کوتاه مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد. این مستند روایتی از زندگی امیرعلی عزیززاده، یکی از مهمان‌های فصل دوم برنامه محفل است؛ مردی روستایی که با تمام سادگی و بی‌ادعایی، بدون هیچ معلم و دوره‌ای، به تنهایی حافظ کل قرآن شده است.

در همین حال مستند «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی مصطفی موسوی‌تبار و تهیه‌کنندگی زهره نجف‌زاده، که در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، با دیگر آثار به رقابت می‌پردازد. این مستند به روایت زندگی و نقش تأثیرگذار شهید سید محمد صنیع‌خانی، از شخصیت‌های برجسته و مبتکر دوران دفاع مقدس می‌پردازد؛ فردی که به‌عنوان بنیان‌گذار و فرمانده ترابری سپاه، تحولی بنیادی در حوزه پشتیبانی و لجستیک جنگ ایجاد کرد.

جایزه شهید آوینی یکی از بخش‌های مهم و پرسابقه جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است که هر سال سه تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی به مستند‌هایی اهدا می‌کند که با موضوع مقاومت، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مطالبه‌گری و روشنگری ساخته شده‌اند. در این بخش مستند‌های «آبراه کوچکی در میان هور»، «موتورسواران» و «هویدا، یک پرتره صوتی» از محصولات مرکز مستند سوره نیز حضور دارند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.