سازمان هواشناسی ضمن پیش‌بینی بارندگی و رعدوبرق در استان‌های واقع در غرب و شمال غرب کشور برای برخی از این مناطق هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی که از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور شده است، امروز استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام و لرستان، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مرتفع بارش برف خواهند داشت.

سازمان هواشناسی فردا برای جنوب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، غرب قزوین و ارتفاعات استان های تهران و البرز هشدار نارنجی صادر کرده است.

در این مناطق بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.