معرفی استاد دانشگاه مراغه به عنوان محقق برتر شیمی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا اباذری عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه موفق به کسب جایزه علمی ثبوتی–خواجه‌پور در نهمین دوره این رویداد ملی شد.

این جایزه به یاد استاد یوسف ثبوتی و استاد محمدرضا خواجه‌پور از بنیان‌گذاران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان جوان کشور پایه‌گذاری شده است.

در این دوره دکتر رضا اباذری عضو هیئت علمی گروه شیمی به دلیل فعالیت‌های پژوهشی اثرگذار در توسعه چارچوب‌های فلز–آلی (MOFs) در زمینه ذخیره‌سازی انرژی و تولید سوخت‌های پاک به عنوان برگزیده رشته شیمی معرفی شد.

جایزه علمی ثبوتی–خواجه‌پور هر دو سال یکبار و تنها به یک نفر در هر رشته علمی اعطا می‌شود. تاکنون تنها چهار پژوهشگر حوزه شیمی در کشور موفق به دریافت این افتخار شده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه برجسته این دستاورد است.