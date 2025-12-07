به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال دانش‌آموزی دختران ایران در دومین روز رقابت‌های قهرمانی جهان در شانگلو چین، بامداد امروز به وقت تهران، در سومین بازی دور گروهی خود مقابل بلغارستان به میدان رفت و توانست در دو ست پیاپی این حریف اروپایی خود را نیز از پیش روی بردارد.

دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۹ پیروز شدند و در ادامه در دست دوم نیز موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۱۱، بازی را برده و در مجموع دو بر صفر پیروز شوند.

در رقابت‌های دور گروهی دانش‌آموزان جهان برنده در صورت پیروزی دو دست از سه دست مشخص می‌شود.

تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در صدر جدول گروه خود قرار گرفت.

دختران والیبالیست کشورمان، در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود فردا دوشنبه به مصاف شیلی خواهند رفت.

پسران دانش‌آموز ایران امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت تهران دومین بازی گروهی خود را مقابل چین۲ برگزار خواهند کرد.