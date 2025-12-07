مدیر کل دفتر نگهداری و توسعه ایمنی راه‌های کشور گفت از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ۴۱۳ نقطه پرحادثه در سطح شبکه راه‌های کشور اصلاح شده است.

به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما : مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری کشور ، از اجرای عملیات خط‌کشی ۱۴۰ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور از مجموع هدفگذاری ۱۶۰ هزار کیلومتری سالانه، طی هشت‌ماهه سال جاری خبر داد.

محمدراشد مدرس گرجی افزود : همچنین هدفگذاری سالانه تعریض و افزایش ۱۷۱ کیلومتر از جاده‌های کشور تا پایان سال جاری، طی بازه زمانی هشت‌ماهه امسال به‌طور ۱۰۰ درصدی اجرایی و محقق شده است.

وی با اشاره به اجرای ۱۲۵ کیلومتر تأمین روشنایی راه و تونل و تحقق بیش از ۸۳ درصدی اهداف عملکرد سالانه در این حوزه، افزود: همچنین اجرای روشنایی ۵۰۰ نقطه از راه‌ها و تقاطع‌های جاده‌ای، از انجام ۱۰۰ درصدی برنامه‌ریزی یک‌ساله در این حوزه حکایت دارد.

مدرس گرجی افزود: در این مدت، اقدامات دیگری همچون تهیه و نصب ۴۰۱ هزار و ۳۶۰ عدد تابلو اخطاری و انتظامی و اجرای ۶۸۰ کیلومتر انواع حفاظ بتنی و فلزی با هدف ارتقاء ایمنی تردد هموطنان در سطح شبکه جاده‌های کشور اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اقدامات ایمنی هر ساله و به‌صورت مستمر با رویکرد افزایش شاخص‌های ایمنی راه‌ها و ایجاد بستری ایمن و آسان برای تردد کاربران جاده‌ای اجرایی می‌شود