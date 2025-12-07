مرمت مرحله اول قلعه تاریخی عیسی خانی در دهستان حسین‌آباد کویر آران و بیدگل پایان یافت.

پایان مرمت مرحله اول قلعه تاریخی عیسی خانی آران و بیدگل

پایان مرمت مرحله اول قلعه تاریخی عیسی خانی آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ محمدجواد عبدلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آران و بیدگل گفت: برای این مرحله از مرمت قلعه تاریخی عیسی خانی بیش از ۵ میلیارد ریال با مشارکت هیئت‌امنای حسینیه چهارده معصوم (ع) دهستان حسین‌آباد بخش کویرات هزینه شده است.

محمدجواد عبدلی افزود: این مرحله مرمتی شامل استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی پایه‌ها و دیوار‌های راهروی اصلی، مرمت دالان ورودی قلعه و عایقکاری بام برای پیشگیری از نفوذ رطوبت بود.

وی گفت: قدمت قلعه تاریخی عیسی خانی به اواخر دوران قاجار بازمی‌گردد و این بنا درگذشته کاربری مسکونی داشته و در حال حاضر پرونده ثبت این اثر ارزشمند برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور در دست بررسی است.