با ورود سامانه بارشی به کشور و فعالیت این سامانه، در برخی شهر‌های واقع در استان‌های شمال غرب کشور بارش باران گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اطلاعات سامانه های هواشناسی، هم اکنون (ساعت ۰۸:۰۰ صبح) استان‌های شمال غرب کشور ابری است و در برخی نواحی از جمله در خوی، اشنویه، چالدران و جلفا بارش باران گزارش شده است.

سازمان هواشناسی با پیش بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استانِ واقع در نیمه غربی برای این استان‌ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه هشدار نارنجی صادر کرده است.

فردا برای جنوب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، غرب قزوین و ارتفاعات استان های تهران و البرز، هشدار نارنجی بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت،صادر شده است.

توصیه شده مردم در این مناطق از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و از مجهز بودن وسایل نقلیه به وسایل زمستانی اطمینان حاصل کنند،همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.