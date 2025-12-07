با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و موسسه خیریه محکم برای ویزیت و عمل جراحی رایگان در دی ماه ثبت نام بیماران دارای ناهنجاری مادرزادی در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و موسسه خیریه محکم (حامی کودکان دارای ناهنجاری‌های مادرزادی)، به اطلاع می‌رساند که در راستای حمایت از سلامت کودکان و عدالت درمانی، برنامه ویزیت و عمل جراحی رایگان توسط متخصصان فوق تخصص جراح اطفال و فوق تخصص جراح ارتوپد اطفال برای دیماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

این برنامه ویژه بیماران دارای ناهنجاری‌های مادرزادی، مشکلات ارتوپدی و موارد مشابه است و شامل موارد زیر می‌باشد:

ویزیت تخصصی رایگان توسط پزشکان فوق تخصص جراح اطفال، ارتوپدی اطفال

عمل جراحی رایگان (در صورت نیاز و تأیید پزشکی) در مراکز درمانی وابسته.

نحوه ثبت‌نام:

والدین یا اولیای بیماران می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، روز‌های غیرتعطیل از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح با شماره ۰۹۳۰۵۹۳۷۱۱۶ تماس حاصل نمایند.

لطفاً در تماس، اطلاعات اولیه بیمار (سن، نوع مشکل و سابقه پزشکی) را آماده داشته باشید تا فرآیند ثبت‌نام سریع‌تر انجام شود.

ظرفیت محدود است؛ اولویت با موارد فوری و تأییدشده پزشکی می‌باشد.