آغاز ثبت نام بیماران دارای ناهنجاریهای مادرزادی در خراسان شمالی
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و موسسه خیریه محکم برای ویزیت و عمل جراحی رایگان در دی ماه ثبت نام بیماران دارای ناهنجاری مادرزادی در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و موسسه خیریه محکم (حامی کودکان دارای ناهنجاریهای مادرزادی)، به اطلاع میرساند که در راستای حمایت از سلامت کودکان و عدالت درمانی، برنامه ویزیت و عمل جراحی رایگان توسط متخصصان فوق تخصص جراح اطفال و فوق تخصص جراح ارتوپد اطفال برای دیماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این برنامه ویژه بیماران دارای ناهنجاریهای مادرزادی، مشکلات ارتوپدی و موارد مشابه است و شامل موارد زیر میباشد:
ویزیت تخصصی رایگان توسط پزشکان فوق تخصص جراح اطفال، ارتوپدی اطفال
عمل جراحی رایگان (در صورت نیاز و تأیید پزشکی) در مراکز درمانی وابسته.
نحوه ثبتنام:
والدین یا اولیای بیماران میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر، روزهای غیرتعطیل از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح با شماره ۰۹۳۰۵۹۳۷۱۱۶ تماس حاصل نمایند.
لطفاً در تماس، اطلاعات اولیه بیمار (سن، نوع مشکل و سابقه پزشکی) را آماده داشته باشید تا فرآیند ثبتنام سریعتر انجام شود.
ظرفیت محدود است؛ اولویت با موارد فوری و تأییدشده پزشکی میباشد.