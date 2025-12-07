طرح اضطراری آبرسانی به شرق مازندران
برای تکمیل طرح اضطراری آبرسانی به شرق مازندران ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصدی طرح اضطراری آبرسانی به شرق استان خبر داد و گفت: تاکنون برای اجرای این طرح زیرساختی مهم ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن نیز به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حیدر داوودیان با بیان اینکه عملیات اجرایی در بخشهای مختلف طرح به ویژه خط انتقال و ابنیه در حال انجام است، افزود: یکی از اجزای مهم این طرح خط انتقال ۳.۴ کیلومتری پلیاتیلنی به قطر ۵۰۰ میلیمتر است که تا کنون حدود ۲.۳ کیلومتر از آن اجرا شد.
او از ارتقای عملکرد آبرسانی این طرح نیز خبر داد و گفت: در طراحی اولیه برای این پروژه، ظرفیت تامین ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده بود، اما با تقاضای شرکت آبوفاضلاب و پس از برخی اصلاحات، با توجه به امکان ارتقای طرح و تامین آب، ظرفیت آن افزایش یافته است و پس از بهرهبرداری امکان تامین ۲۵۰ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی مردم شرق استان را فراهم میکند.
داوودیان ادامه داد: در قالب این طرح یک تصفیهخانه مدرن در مقیاسی کوچکتر از تصفیهخانههای مدرن ساری و شهرهای گروه الف مازندران ساخته میشود که تجهیزات، ویژگیها، ساختار و عملکرد کیفی آن مانند همان تصفیهخانههاست.
وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، طی کمتر از یک سال میتوان این طرح را به سرانجام رساند، تصریح کرد: پیگیریهای متعددی برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل این طرح در حال انجام است و تلاش میکنیم که از منابع مختلف بتوانیم اعتبار مورد نیاز را دریافت کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به طراحی ۹ مجتمع آبرسانی برای مازندران در افق ۱۴۴۰ اظهار کرد: در همه این مجتمعها برای اینکه بتوانیم زودتر از برنامه زمانبندی اجرای طرح، مشکل کمبود آب آشامیدنی استان را برطرف کنیم طرحهای اضطراری متعددی را تعریف کردیم که در دسته طرحهای اولویتدار وزارت نیرو قرار گرفت
داوودیان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح اضطراری ۲۵۰ لیتر آب از سد انحرافی شاهبند پس از سالمسازی در تصفیهخانه از خط انتقال به مخزن نکا و سپس به شبکه نکا و بهشهر انتقال داده میشود.