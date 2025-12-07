پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز یکشنبه شانزدهم آذر ۱۴۰۴، شانزدهم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هفتم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۸ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه است.
اذان صبح فردا یکشنبه هفدهم آذر ساعت ۵ و ۳۷ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱ دقیقه ثبت شده است.