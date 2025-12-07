به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۳ و ۳۵ دقیقه بامداد امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۲ محور "خوسف-خور" بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه تریلی دانگ فنگ کانتینر دار که از بندرعباس به مرز ماهیرود در حال حرکت بوده با یک دستگاه تریلی اسکانیا که مسیر حرکت راننده از بیرجند به سمت دیهوک بوده است برخورد کرده‌اند که بر اثر این حادثه، تریلی دانگ فنگ دچار حریق شده که راننده خودرو جان خود را از دست داده و سرنشین آن مصدوم و دچار سوختگی شده که با اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان افزود: عوامل انتظامی و پلیس راه و گروه‌های امدادی، آتش نشانی و راهداری از همان ابتدای حادثه در محل حاضر و نسبت به اطفای حریق اقدام کردند و با توجه به اینکه یک لاین جاده مسدود شده است ماموران در تلاش برای بازگشایی مسیر هستند.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ ناشی از خواب آلودگی از جانب راننده تریلی دانگ فنگ با بار کانتینر تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.