مازندران به مرحله خشک‌قرنی وارد شده است و دیگر نمی‌توان از واژه خشکسالی استفاده کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل شرکت آبفا مازندران در بازدید از طرح‌های در حال اجرای شهرستان نکا نسبت به کاهش نگران‌کننده بارش‌ها در دهه‌های اخیر هشدار داد و گفت: استان به مرحله خشک‌قرنی وارد شده و دیگر نمی‌توان از واژه خشکسالی استفاده کرد.

بهزاد برارزاده با اشاره به روند نزولی بارندگی‌ها طی سال‌های اخیر، افزود: میانگین بارش کشور در ابتدای قرن ۲۱ حدود ۱۸۴ میلی‌متر بود، اما این رقم در سال گذشته به ۱۶۰ میلی‌متر رسیده است.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود میزان بارش‌ها تا پایان قرن به حدود ۱۴۰ میلی‌متر کاهش یابد که نشان می‌دهد با بحران خشک‌قرنی روبه‌رو هستیم و دیگر نمی‌توان تنها از واژه خشکسالی استفاده کرد.

مدیر عامل آبفا مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و کشاورزی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما ناآگاهی نسبت به ارزش واقعی آب است.

او با بیان اینکه سرانه مصرف در مازندران همچنان بالاتر از میانگین جهانی است و ادامه این روند پایدار نیست، گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد آب در شبکه توزیع استان هدر می‌رود.

برارزاده فرسودگی شبکه را یکی از دلایل اصلی این اتلاف دانست و افزود: امور آبفا نکا با هدف مدیریت صحیح منابع، تاکنون ۴۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب را اصلاح و بازسازی کرده تا حجم قابل‌توجهی از هدررفت مهار شود.

مدیر عامل آبفا مازندران مشارکت مردم را کلید عبور از بحران دانست و اظهار کرد: اگر هر خانواده تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهد، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.

برارزاداستفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل و به‌کارگیری شیرآلات کاهنده مصرف از ساده‌ترین، اما مؤثرترین اقدامات دانست و ادامه داد: همکاران ما از طریق حضور در مدارس و مساجد، سخنرانی، و فراهم‌کردن بستر بازدید دانش‌آموزان از تأسیسات آبرسانی، کار‌های فرهنگی و آموزشی گسترده‌ای انجام داده‌اند.





مدیر عامل آبفا مازندران گفت: مدیریت مصرف آب یک انتخاب نیست بلکه ضرورت حیاتی کشورمحسوب می‌شود و برای عبور از این چالش‌ها به همراهی مردم، مسئولان و بخش خصوصی در این مسیر وابسته است.