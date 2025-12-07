به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرین‌دشت گفت: همزمان با اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان اقدام به تور ایست و بازرسی در جاده‌ها کردند.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی افزود: در این طرح ماموران به ۲ دستگاه کامیون کشنده تانکردار مشکوک شدند و پس از متوقف کردن، در بازرسی از آنها در مجموع هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرین دشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را هشت میلیارد ریال برآورد کردند گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.