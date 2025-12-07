پخش زنده
ثبتنام اعتکاف دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبتنام دانشگاهیان در مراسم معنوی اعتکاف خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر حمزه با اشاره به آغاز ثبتنام دانشگاهیان استان گفت: امسال در رویکردی جدید مقرر شد هر دانشگاه بهصورت مجزا ثبتنام از معتکفان دانشگاهی را انجام دهد که ثبتنام آغاز شده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری گفت: اگر تعداد معتکفین در هر دانشگاه به حد نصاب رسید، این مراسم معنوی در هر دانشگاه بهصورت مجزا برگزار خواهد شد و در غیر این صورت، جمعیت معتکفین ادغام میشود.
حمزه گفت: امسال تصمیم بر آن شد که باتوجه به جمعیت دانشگاهی هر مرکز، حدنصابی برای معتکفین اعلام شود و اگر تعداد شرکتکنندگان به حد نصاب رسید هر مرکز دانشگاهی میزبان معتکفین خود باشد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاههای شهرکرد، علوم پزشکی و آزاد اسلامی از ظرفیت مسجد فعال برخوردار هستند، افزود: در صورت برگزاری مراسم اعتکاف به صورت متمرکز و ادغام شده، این سه دانشگاه میزبان معتکفین دانشگاهی خواهند بود.
حمزه از فعال شدن مسجد دانشگاه پیامنور مرکز استان خبر داد و ادامه داد: در حال حاضر برخی ایرادات جزئی وجود دارد که با همکاری استانداری این مشکلات نیز رفع و در صورت آمادهسازی، در ایام اعتکاف پذیرای معتکفین خواهد بود.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰۰ نفر از دانشگاهیان در استان معتکف شدند، گفت: سال گذشته، ۱۴۰ بانوی دانشگاهی در مسجد دانشگاه شهرکرد و ۸۰ دانشگاهی آقا در دانشگاه علوم پزشکی معتکف شدند.
اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهرکرد میتوانند برای ثبتنام در مراسم معنوی اعتکاف به لینک http://ttr.ir/u۱ap۵۲ یا به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراجعه کنند. ظرفیت ثبتنام محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام کنند.