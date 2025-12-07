به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: ۴۶ هزار خانوار در کهگیلویه و بویراحمد تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۰ خانوار زنان سرپرست خانوار هستند.

علی اصغر قلی پور از اجرای طرح واگذاری صخفات خورشیدی به زنان سرپرست خانوار در استان خبر داد و افزود: به هر خانوار ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای راه اندازی طرح صفحات خورشیدی ۵ کیلو واتی اختصاص داده شده است.

قلی پور با بیان اینکه تا پایان سال مالی ۶۰۰ صفحه خورشیدی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در کهگیلویه و بویراحمد واگذار می‌شود اضافه کرد: قرار است تا اوایل سال آینده دو مزرعه خورشیدی در دو شهرستان استان راه اندازی شود

وی هدف از اجرای این طرح را تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مددجویان کمیته امداد اعلام کرد.