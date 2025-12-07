پخش زنده
مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی گفت: ۱۵ واحد نانوایی در بجنورد برای تولید نان کامل اعلام آمادگی کردهاند که از این تعداد، ۱۰ واحد، واجد شرایط هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی در نشست خبری به مناسبت پویش ملی تغذیه سالم گفت: ۱۵ واحد نانوایی در بجنورد برای تولید نان کامل اعلام آمادگی کردهاند که از این تعداد، ۱۰ واحد شرایط استاندارد و تأیید شده دارند، اما آمار مصرف این نان در میان مردم همچنان پایین است.
نسرین علیزاده با اشاره به اینکه مردم بهخوبی فواید نان کامل را میدانند، افزود: در پویشی با حضور ۲ هزار نفر، حدود ۸۵ درصد شرکتکنندگان از مزایای این نان آگاهی داشتند، اما همچنان تمایلی به مصرف آن نشان نمیدهند و این موضوع یک چالش جدی در سلامت جامعه است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این نشست گفت: نان کامل بهدلیل وجود سبوس، حاوی فیبر بالا، ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن است و نقش مؤثری در کاهش چربی و قند خون، کنترل وزن و پیشگیری از بیماریها دارد.
افشین دلشاد افزود: در سالهای اخیر، مصرف نان سفید بهطور چشمگیری افزایش یافته و این نان بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد بیماریهایی همچون دیابت و چاقی شناخته میشود.
وی تصریح کرد: نان کامل بهترین نوع نانی است که از گندم تهیه میشود، زیرا سه بخش اصلی دانه گندم در آن حفظ میشود و میتواند نیازهای بدن به املاح و ویتامینها را تا حد زیادی تأمین کند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند تغییر الگوی مصرف نان از نان سفید به نان کامل، یکی از سادهترین، اما مؤثرترین راهکارها برای کاهش بیماریهای غیرواگیر و ارتقای سلامت عمومی است.