ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: برنامه پزشک خانواده در شهرستان منتخب لردگان، اجرا میشود.
عبدالعلی ارژنگ با تأکید بر اجرای دقیق و منسجم برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بر لزوم هماهنگی کامل دستگاههای عضو ستاد و حضور فعال آنها در جلسات تأکید کرد.
وی با اشاره به انتخاب شهرستان لردگان بهعنوان شهرستان منتخب اجرای برنامه، خواستار برگزاری جلسهای با حضور فرماندار، اعضای کمیته شهرستانی و مسئولان دانشگاه جهت پیگیری مستمر روند اجرا شد.
وی بر ضرورت بررسی دقیق، پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی بیمه سلامت تأکید کرد، تا اجرای برنامه بهصورت اثربخش و پایدار تحقق یابد.