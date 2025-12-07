به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: برنامه پزشک خانواده در شهرستان منتخب لردگان، اجرا می‌شود.

عبدالعلی ارژنگ با تأکید بر اجرای دقیق و منسجم برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد و حضور فعال آنها در جلسات تأکید کرد.

وی با اشاره به انتخاب شهرستان لردگان به‌عنوان شهرستان منتخب اجرای برنامه، خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور فرماندار، اعضای کمیته شهرستانی و مسئولان دانشگاه جهت پیگیری مستمر روند اجرا شد.

وی بر ضرورت بررسی دقیق، پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی بیمه سلامت تأکید کرد، تا اجرای برنامه به‌صورت اثربخش و پایدار تحقق یابد.