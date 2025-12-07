به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: مرحله پنجم کالابرگ همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد که در گام اول اعتبار این کالابرگ در حساب خانوار‌های سه دهک اول که شامل افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند واریز شد.

مجتبی ظفری پور با اشاره به اینکه ۱۲ هزار فروشگاه در خوزستان متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی هستند افزود: اعتبار این کالابرگ‌ها تا پایان اسفند ماه می‌باشد و مشمولان این طرح می‌توانند با مراجعه به این فروشگاه نسبت به تهیه اقلام از مجموع ۱۱ کالای زیر پوشش اقدام کنند.

او از اجرای طرح یسنا از دهم آذر در استان خبر داد و گفت: در این طرح به حساب مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار در دهک‌های یک تا سه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای سبد غذایی و تهیه کالا‌های بهداشتی و پوشاک واریز شده است و مدت اعتبار آن یک ماه خواهد بود.