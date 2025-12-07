گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عدم اجرای کامل تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «چ» تبصره۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان ۹۴،۵۷۹ خانوار واجد شرایط، صرفاً ۱۲،۱۹۰ قطعه زمین به‌صورت فردی و مشترک برای ۱۵،۷۱۷ خانوار تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از واجدین شرایط است.



دیوان محاسبات کشور تاکید دارد، عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.