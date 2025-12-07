کشف ۱۵ تن کود تقلبی در آمل
مدیر جهاد کشاورزی آمل از کشف و ضبط ۱۵ تن کود شیمیایی تقلبی از نوع دیآمونیوم فسفات در عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، محمد هادیزاده، از کشف و ضبط ۱۵ تن کود تقلبی دیآمونیوم فسفات در یک عملیات کنترل و گشت مشترک خبر داد و گفت: در پی رصد و پایش مستمر بازار نهادههای کشاورزی و با دریافت گزارشهایی از احتمال وجود کودهای غیراستاندارد، تیمهای نظارتی جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری و مشارکت مأموران پلیس امنیت اقتصادی، اقدام به بازرسی از یک محل توزیع کود در این شهرستان کردند.
وی افزود: در این بازرسی، ۱۵ تن کود دیآمونیوم فسفات که با نشانهای غیرمجاز و تقلبی عرضه شده بود، شناسایی و کشف شد.
مدیر جهاد کشاورزی آمل ادامه داد: نمونههایی از این کود به سرعت به آزمایشگاه معتمد ارسال و پس از تأیید عدم انطباق با استانداردهای ملی و تقلبی بودن، کلیه محموله به صورت قانونی ضبط شد.
هادیزاده با هشدار درباره عواقب استفاده از کودهای تقلبی گفت: استفاده از این گونه نهادههای غیراستاندارد، علاوه بر به خطر انداختن سلامت خاک و محصولات کشاورزی، موجب کاهش شدید عملکرد و خسارت اقتصادی به کشاورزان زحمتکش میشود و همچنین آلودگی منابع آب و خاک را در پی دارد.
او با تقدیر از همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل، تصریح کرد: این کشف و ضبط بزرگ، نشان از عزم جدی دستگاههای نظارتی و امنیتی در برخورد قاطع با سودجویان و متخلفانی دارد که امنیت غذایی و منافع کشاورزان را هدف قرار دادهاند.
مدیر جهاد کشاورزی آمل از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی خواست تا نهادههای مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز معتبر و مجاز تهیه کرده و نسبت به تهیه مدارک و فاکتورهای خرید دقت لازم را به عمل آورند.
پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل نیز در این رابطه اعلام کرد پروندهای برای متهمان این پرونده تشکیل و مراجع قضایی در جریان امر قرار گرفتهاند.