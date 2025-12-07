به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،محمد محبی در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کرمان از کشف ۷۴۶ میلیون لیتر سوخت، شناسایی صد‌ها هزار کارت سوخت غیرمتصل به خودرو و مسدودسازی ده‌ها هزار پرونده غیر فعال خبر داد.

وی افزود: از ابتدای امسال ۸۸ هزار پرونده غیر فعال مسدود شده و یک و نیم میلیون لیتر از سهمیه سوخت صرفه‌جویی شده است. وزارت نفت موظف است تمامی قوانین مرتبط با نظارت بر انبار‌های نفت را اجرا و اطلاعات و آمار را به‌صورت برخط ارائه کند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی با انتقاد از اینکه مصوبه هیئت وزیران از سال ۹۸ اجرایی نشده، این موضوع را مصداق ترک فعل دانست و هشدار داد: بر اساس ظرفیت ماده سه قانون مبارزه با قاچاق، ترک فعل مدیران می‌تواند بین یک تا پنج سال حبس و انفصال از خدمت را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج اقدامات اخیر گفت: در پنج ماه نخست امسال ۶۵ میلیون لیتر سوخت از طریق کارت هوشمند صرفه‌جویی شده و در همین مدت بیش از ۶۰۰ هزار کارت سوخت شناسایی شده که به هیچ خودرویی وصل نبوده و سوخت تخصیصی آنها صرفاً قاچاق می‌شد.

محبی افزود: از زمان ابلاغ رئیس جمهور تاکنون ۷۴۶ میلیون لیتر سوخت به صورت فیزیکی کشف شده که رقم بسیار بالایی است و در این راستا چندین باند سازمان‌یافته کشف و منهدم شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تجربه سال ۹۶، گفت: پلاک‌دار شدن تراکتور‌ها موجب شد مشخص شود ۱۲ هزار تراکتور وجود خارجی نداشته است. تنها در استان فارس پس از اجرای این طرح ۳۰ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی شد.

وی اعلام کرد: ۳۰ درصد مصرف سوخت کشور از طریق سامانه صدف توزیع می‌شود که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق داشته و شفافیت را افزایش داده است.