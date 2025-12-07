به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در پیامی به مناسبت روز دانشجو (۱۶ آذر)، اظهار داشت: شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور آن لحظه‌ی جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک سه شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران، پرچم بیداری و استکبارستیزی را در این سرزمین برافراشت.

مشروح پیام وزیر امور خارجه ، به شرح ذیل است:

شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور آن لحظه‌ی جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک سه شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران، پرچم بیداری و استکبارستیزی را در این سرزمین برافراشت. روز دانشجو، روز جوانانی است که تاریخ را نه با شعار، بلکه با مجاهدت در میادین علمی، بصیرت و مطالبه‌گری می‌نویسند.

در روزگاری که قدرت‌های بزرگ با زورگویی سعی در تحمیل اراده‌ی خود بر ملت‌ها دارند، دانشجوی ایرانی، دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است که در طوفان تهدید‌ها و تحریم‌ها، پرچم «استقلال» و «عزت» ایران قوی را در مجامع مختلف علمی بالا نگه داشته است.

فرارسیدن روز دانشجو را به همه‌ی دانشجویان بیدار، آگاه و سرافراز ایران عزیز صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

وزیر امور خارجه در این پیام با انتشار ویدیویی آنرا مربوط به نشست اخیر پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ دانست و نوشت: فضای حاکم بر این نشست بسیار گرم و با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود. بخش عمده‌ای از زمان نشست نیز به صحبت‌های صریح و بدون لکنت دانشجویان اختصاص یافت. به‌واسطه سال‌ها حضور در دانشگاه، معتقدم نشست‌های دانشجویی، حتی اگر با رویکرد کاملا انتقادی برگزار شود، موثر و برای حرکت رو به رشد کشور مفید خواهد بود.