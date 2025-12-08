پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه هفدهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه هفدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-شهرک پردیس از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-شهرک نوین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۳۰
-خیابان تهران محدوده اول کمربندی و ابتدای کمربندی پایین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰
-بلوار شهید مطهری حد فاصل تقاطع سه سطحی الی سراه راه آهن از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مهدیشهر:
-محدوده خیابان ایران شمالی و جنوبی، خیابان مخابرات از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰