به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه هفدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-شهرک پردیس از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

-شهرک نوین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۳۰

-خیابان تهران محدوده اول کمربندی و ابتدای کمربندی پایین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

-بلوار شهید مطهری حد فاصل تقاطع سه سطحی الی سراه راه آهن از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰

مهدیشهر:

-محدوده خیابان ایران شمالی و جنوبی، خیابان مخابرات از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰